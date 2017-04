Oslo kommune sikrar seg arvesølvet

– Dette er den mest omfattande avtalen byrådet har jobba med. Det er den største krafttransaksjonen som nokon gong er gjennomført i Noreg, slo ein tydeleg stolt byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) fast på ein pressekonferanse i rådhuset onsdag føremiddag.

– Avtalen gir Oslo kommune kontroll over sjølve arvesølvet, som vil bidra til å sikre inntektene til innbyggjarane i Oslo i generasjonar framover, legg han til.

Finansierer seg sjølv

I dag eig Oslo kommune 53,7 prosent av Hafslund, mens det finske energiselskapet Fortums eigardel er 34,3 prosent. Forslaget frå Byrådets forslag inneber i korte trekk at Oslo kommune tar Hafslund av børs. Deretter kjøper Oslo kommune ut Fortum, og til sist blir minoritetsaksjonærane innløyst.

– Dette er den største handelen innanfor kraft nokon gong. Transaksjonen finansierer seg sjølv ved at prisen Oslo kommune må betale blir dekt inn av salet av eigedelar til Fortum, seier byråd for næring og eigarskap, Geir Lippestad (Ap).

Fortum blir altså med vidare. Avtalen inneber at Oslo kommune får full kontroll over nettselskapet og 90 prosent eigarskap i Hafslunds produksjon av vasskraft. Fortum overtar på si side heile delen som primært driv med straumsal. Deretter blir Oslo kommune og Fortum likeverdige eigarar av Varme, som blir slått saman med Klemetsrudanlegget AS.

I tillegg blir Hafslund Produksjon eit dotterselskap av Oslo kommunes heileigde kraftselskap E-CO energi. Dette blir Norges nest største nettselskap i Noreg.

Stabile inntekter

– Godt eigarskap krev meir enn å sitte stille. Vi skal ikkje berre beskytte, men også vidareutvikle eigarskapet i kommunen. Denne avtalen er ei svært god løysing for innbyggjarane i Oslo kommune, klimamåla og framtidige generasjonar, held Raymond Johansen fram.

Han strekar under at offentleg eigarskap over evigvarande naturressursar og viktig infrastruktur, i tillegg til reindyrkinga av Hafslund som eit heileigd nettselskap, er ei heilt sentral målsetting for byrådet.

At Fortum tar over alt som har med straumsal å gjere, kjem av at dette ikkje er ei naturleg oppgåve for Oslo kommune, seier Johansen.

– Med denne avtalen sikrar vi offentleg eigarskap til arvesølvet i kraftsektoren, stabile inntekter framover, og får ein strategisk partnar som vil bidra til det grøne skiftet i Oslo, seier Johansen.

Aksjehopp

På Oslo Børs hoppa Hafslunds A- og B-aksjar begge opp over 11 prosent etter nyheita om avtalen onsdag føremiddag. Bakgrunnen for børshoppet er truleg tilbodet frå kommunen på 100 kroner per aksje, minus utbetalt utbytte for 2017. Tysdag var aksjeverdien 85,25 og 85,5 kroner per aksje.

Gjennomføringa av transaksjonen og forpliktingane er som er ei følgje av godkjenning av bystyret og konkurransestyremaktene i Noreg, Sverige og Finland, i tillegg til Olje- og energidepartementet.

Tidsplanen for overtakinga av Hafslund startar med forventa godkjenning i styret i kraftselskapet 16. mai og av den ekstraordinære generalforsamlinga rundt 19. juni. Det er venta at Bystyret stemmer over transaksjonen 14. juni, mens godkjenninga frå styresmaktene også er forventa å vere på plass i andre halvdel av juni.

Tilbodet er planlagt lagt fram 1. juli, med ein akseptperiode på fire veker. Oppgjeret vil skje rundt 1. august og gjennomføringa er venta å skje i tredje kvartal.

(©NPK)