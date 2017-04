Lågare gjødselprisar svekte Yara-resultatet

– Yara rapporterer eit svakare resultat enn året før, på grunn av lågare gjødselprisar og marginar. Vi leverte likevel auka salsvolum både for gjødsel og industrielle produkt, seier konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara.

Han seier den låge ammoniakkproduksjonen i første kvartal strekar under behovet for det pågåande programmet for å forbetre drifta ved anlegget til selskapet.

– Yaras forbetringsprogram er i rute, og har allereie levert 90 av målsettinga på 500 millionar amerikanske dollar i årleg inntektsforbetring innan 2020, seier Holsether.

Nettoresultatet til selskapet etter minoritetsinteresser blei 1.692 millionar kroner – 6,19 kroner per aksje, samanlikna med 2.800 millionar kroner og 10,22 kroner per aksje på same tid i fjor. Korrigert for valutagevinst og spesielle postar var resultatet 5,01 kroner per aksje samanlikna med 9,16 kroner per aksje i første kvartal 2016.

(©NPK)