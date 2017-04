KrFU vil gi 15.000 i bonus til foreldre som delar permisjonen likt

Fleire insentiv for å få delt permisjonen jamnare mellom mor og far må til, meiner KrFU. Når moderpartiet skal vedta nytt partiprogram på sitt landsmøte i Trondheim denne veka, har ungdomspartiet spelt inn fleire forslag knytt til likestilling og diskriminering. Det mest radikale er forslaget om å innføre ein likestillingsbonus til foreldre som delar permisjonen tilnærma likt.

«Det bør vere fleire insentiv for å få foreldre til å dele permisjonen meir likt. Det vil gjere at begge foreldre får meir tid saman med barnet, i tillegg til at kvinner blir mindre utsett for diskriminering i arbeidslivet grunna fødselspermisjon», skriv KrFU i forslaget.

15.000 kroner

– Vi ser at menn stort sett slavisk følgjer den fastsette kvoten for pappa i foreldrepermisjonen. Vi meiner derfor det bør vere eit insentiv til å ta ut tilnærma lik permisjon, utdjupar KrFU-leiar Ida Lindtveit overfor NTB.

– Då vil vi kunne få fleire menn til å ta lengre permisjon, og det sender eit signal til arbeidsgjevar om at dei må forvente at foreldra tar ut omtrent like stor permisjon og må legge til rette for det, seier Lindtveit.

KrFU-leiaren seier størrelsen på bonusen er noko som må bli utreidd.

– Men ein kan tenkje seg for eksempel rundt 15.000 kroner som ei eingongsutbetaling, seier Lindtveit.

– Ofrar rettar

Leiar for programkomiteen, Dagrun Eriksen vender likevel tommelen ned for forslaget.

– Å seie at vi skal gi ein påskjøning for å dele femti-femti, det er eit ganske sterkt signal frå staten å gi, og eg er usikker på om det skal vere signalet frå staten, seier Eriksen til NTB.

– Eg meiner staten bør styre noko, som med kvotering og pappakvotane, det har eg kjempa for, men alle gongane KrF har auka pappapermisjonen har vi gjort det ved å legge det på toppen og ikkje ete av den delen som er til fri fordeling, påpeiker Eriksen.

– Dette er rettar som mødregenerasjon vår har kjempa fram, rettar som gjer at det skal vere mogleg å kombinere familieliv og arbeidsliv. Vi må passe oss så dette ikkje blir ofra på eit politisk kjempespennande prosjekt for større likestilling, då trur eg vi kastar ut babyen med badevatnet seier Eriksen, som seier ho vil kjempe mot forslaget på landsmøtet.

Ho peiker på at fleire stemmer frå kvinnefronten har åtvara mot å gjere permisjonstida så kort for mor at kvinner ikkje lenger klarer å kombinere familie og arbeid.

(©NPK)