Senterpartiet aleine om å ville felle Helgesen 

På førehand var det berre knytt spenning til om forslaget ville få støtte frå Arbeidarpartiet. Først etter to timars oppheita debatt blei spenninga løyst ut.

– Eg blei i tvil då eg høyrde statsråden i dag tidleg i radio. Men tvilen må vere rydda av vegen med det statsråden no har sagt i denne salen, med statsministeren til stades, sa Ap-leiar Jonas Gahr Støre då han slo fast at mistillitsforslaget frå Sp heller ikkje ville få støtte frå Ap.

– Arbeidarpartiet har fått dei avklaringane som var nødvendig, sa Støre.

Tøff runde

Like før hadde parti etter parti gått til angrep på Senterpartiet for mistillitsforslaget i den betente ulvestriden.

– Eg vil be Senterpartiet trekke dette forslaget. Det er det tynnaste grunnlaget for eit mistillitsforslag eg nokon gong har sett, sa Frps parlamentariske leiar Harald Tom Nesvik.

SVs Heikki Eidsvoll Holmås kalla det populistisk, ulvefiendtleg og dårleg grunngitt, Ola Elvstuen frå Venstre fann det «uansvarleg» og «veldig spesielt», mens MDGs Rasmus Hansson skildra forslaget som det pinlegaste politiske grepet så langt i perioden.

Sjølv ikkje ulvemotstandarane i Høgre og Frp ville uttrykkje mistillit mot Helgesen.

– Det å erklære mistillit til eigen statsråd er eit langt steg frå å vere sterkt kritisk. Det er ein lang veg mellom tillit og erklært mistillit, seier ulvegeneralen i Høgre Gunnar A. Gundersen til NTB.

Då Stortinget etter tre timar gjekk til votering ved namneopprop – slik skikken er ved mistillitsforslag – var det berre Sps ti representantar som stemte for.

Tok sjølvkritikk

I sitt innlegg slo Helgesen fast at merknadane i stortingsfleirtalet vil bli lagt til grunn av regjeringa. Samtidig lovde han å følgje opp vedtaket med å endre rovviltforskrifta med det same.

Han tok også sjølvkritikk for ikkje å ha vore tydeleg nok overfor Stortinget då han i fjor peikte på at omsynet til naturmangfaldlova og Bern-konvensjonen i gitte tilfelle kunne føre til at lisensfelling blir avvist sjølv om bestandsmålet er nådd.

– Det ville ha vore tenleg å understreke dette poenget tydlegare, sa Helgesen.

Det skapte rabalder då statsråden tett oppunder jul i fjor slo fast at berre 15 av 47 ulvar som rovviltnemndene hadde vedtatt å ta ut, kunne bli skotne. Løysinga han kom med var å endre naturmangfaldlova slik at det kan bli lettare å starte lisensjakt, blei avvist av alle partia på Stortinget tysdag.

Ikkje enkelt

– Det er aldri enkelt å gå på talarstolen på Stortinget og seie at du ikkje har tillit til ein statsråd. Men av og til er det nødvendig, sa parlamentarisk leiar i Senterpartiet, Marit Arnstad i sitt innlegg.

– Over lang tid har statsråden oversett, trenert og argumentert imot dei vedtak som Stortinget har gjort om forvaltning av ulv. Dette er tredje gong på under eitt år at Stortinget overprøver og instruerer statsråden, held Arnstad.

Ho meiner Helgesen ikkje har oppfylt opplysingsplikta overfor Stortinget og dessutan feilaktig gitt inntrykk av at fleirtalet på Stortinget legger opp til å bryte naturmangfaldlova. Ifølgje Sp gir naturmangfaldlova høve til uttak av ulv, sjølv om beitedyr ikkje er trua, fordi omsynet til distriktspolitikk, jakt- og næringsinteresser også skal gi vekt når skadepotensialet blir vurdert.

