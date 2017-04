SV ber Brende svare på om Noreg ville ha Saudi-Arabia i likestillingskommisjon

– Stemte Noreg for eller mot at Saudi-Arabia skulle få denne plassen, spør SV-leiar Audun Lysbakken.

Han peiker på at Saudi-Arabia er eit land som er kjent for ekstrem kvinneundertrykking, men at landet trass i dette nyleg blei valt inn i FN-kommisjonen som har som oppdrag å fremme likestilling og å styrke stillinga til kvinner.

Han viser også til at Utenriksdepartementet ikkje har svart Aftenposten på spørsmål om kva Noreg stemde.

Totalt fekk Saudi-Arabia 47 av 54 stemmer då landet blei valt inn som medlem i FNs Social and Economic Council (ECOSOC), der blant anna Noreg er medlem.

