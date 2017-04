Professor meiner bilistar bør ha vikeplikt for syklistar

– Når du syklar i kryss der du i prinsippet er nøydd til å stanse for bilar, så bør syklistar få rettar. Dei bør få forkøyrsrett, som dei har i Danmark, seier Olav Røise til NRK.

Ein rapport frå Helsedirektoratet viser at risikoen for å bli skadd i trafikken er mykje større for syklistar enn for andre i trafikken, trass i at syklistane berre står for ein liten del av vegtrafikken. Nesten halvparten av alle personskadar i trafikken rammar syklande.

– Det er så dårleg tilrettelagt for sykling i Noreg at det blir konfliktar ut av det, seier Røise.

– Trafikkulturen, heile biletet og mangel på tilrettelegging gjer at det er farleg, seier professoren som meiner løysinga er å endre lovverket.

