Hareide held alle dører på gløtt før valet 

KrF-leiaren samlar partiet sitt til landsmøte i Trondheim frå torsdag til søndag denne veka. På pressekonferansen i forkant av landsmøtet tysdag, var det endå ein gong partnarval og samarbeidsformer etter valet til hausten som pressa var mest opptekne av.

Partiet vedtok før jul at ei regjering beståande av KrF, Høgre og Venstre, og aller helst også Senterpartiet, er KrFs prioritet nummer éin etter valet. Realismen i ei slik regjering er likevel per i dag mildt sagt usikkert. Kva som då er KrFs plan B, eller C, har partiet så langt vore uklare om, og Hareide ønskte ikkje å bidra til klårleik tysdag.

– Dette valet er meir ope enn i 2013, der vi hadde ei veldig klar raudgrøn blokk som sa fullstendig nei til samarbeid med KrF. Då gav vi ein garanti om å bidra til eit skifte. Denne gongen har vi forplikta oss til ei sentrum-høgre-regjering, og så har vi sagt at viss det ikkje blir noko av, så går vi sannsynlegvis i opposisjon. Men det betyr ikkje at vi låser døra og kastar nøkkelen. Vi må jo sikre innverknad, derfor er vedtaket vårt meir ope no enn i 2013. Som eit ansvarleg parti må vi ha eit vedtak som kan gi oss mest mogleg påverknad, vi kan ikkje ha ei rein kynisk veljar-strategisk vurdering, sa Hareide.

Blant temaa som er venta å skape stor debatt under landsmøtet, er forslaget til programkomiteen om å skattleggje barnetrygda, forsøk på omkamp om homofilt ekteskap, regionreform og framtidig innretning av kontantstøtta.

