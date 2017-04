Barneskule forbyr smartklokke

– Om eit barn får ei melding eller blir ringt opp, blir barnet forstyrra, samtidig som forstyrringa fort forplantar seg til dei andre elevane. Vi hadde reagert om nokon tok fram telefonen sin, og då meiner vi det bør vere likt med smartklokker, seier rektor Per F. Songstad ved Krohnengen skole i Bergen sentrum til Bergens Tidende.

Skulen har komme til semje om forbodet med elevar, tilsette og arbeidsutvalet til foreldrerådet.

Også oppvekstdirektøren i Kristiansand nektar skulebarn å ha smartklokker i klasseromma. Her er likevel årsaka frykt for at foreldre og føresette skal overvake undervisninga.

Salet av smartklokker til barn har skote i vêret det siste året, og totalt steig salet av slik elektronikk med 33 prosent i fjor.

