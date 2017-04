Røe Isaksen skjerpar krava til barnehagane

– Vi gjer det tydelegare kva personalet skal gjere for at barna skal trivast og utvikle seg. Då blir det lettare for alle foreldre å vite kva dei kan forvente av barnehagen, og kva krav dei kan stille, seier Røe Isaksen.

Som eksempel viser han til at det blir tydelegare at dei tilsette har plikt til å førebyggje og stoppe utestenging og mobbing.

– Det skal vere nulltoleranse for mobbing. Foreldre skal kunne forvente same oppfølging uavhengig av kva barnehage barnet går i, seier statsråden.

Sårbare

Kunnskapsministeren presenterte den nye rammeplanen måndag. Han beskriv rammeplanen som ei grunnlov for barnehagen og seier den byggjer vidare på den norske barnehagetradisjonen der leiken har ein heilt sentral plass.

Røe Isaksen har tidlegare kalla språkarbeidet i barnehagane ei fanesak, men Stortinget avviste ønsket om ei eiga språknorm for 5-åringar. Statsråden presiserer likevel at den nye planen skjerpar føringane for språkarbeidet, noko han meiner er heilt nødvendig.

Mangfald

Blant minoritetsspråklege har delen barn i barnehage auka frå 58 til 79 prosent dei siste ti åra, seier Røe Isaksen.

– Framtidas barnehagar skal vere inkluderande arenaer. Meir systematisk arbeid med mangfald, språk og vennskap i barnehagen kan hjelpe alle barn til å delta i leiken og få gode opplevingar, meiner han.

Førre gong rammeplanen vart oppdatert var i 2006. Det nye regelverket har større merksemd rundt dei yngste, ifølgje statsråden.

– For første gong blir det gitt overordna føringar for korleis barnehagen i samarbeid med foreldra skal legge til rette for at barnet kan få ein trygg og god start i barnehagen. Foreldra må kunne forvente at personalet har gode rutinar og set av nok tid til tett oppfølging, seier Røe Isaksen.

