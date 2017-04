LO gjev 10 millionar til Arbeidarpartiet

Sekretariatet foreslår å løyve 10 millionar til Arbeidarpartiet, 2 millionar til SV og 1 million til Senterpartiet. Pengane skal brukast til valkamp.

– LO ser det som oppgåva si å kjempe for ei samfunnsutvikling som styrkjer fellesskapet, og for økonomisk og sosial tryggleik og arbeid til alle. Difor foreslår vi for kongressen å løyve pengar til dei politiske partia som står oss nærmast, seier LO-leiar Gerd Kristiansen.

LO har 915.000 medlemmer og Kristiansen seier dei har i oppgåve å styrke det organiserte arbeidslivet. Det blir best gjort gjennom eit sterkt faglegpolitisk samarbeid, meiner LO.

– Vi meiner dei fagorganiserte er best tent med eit nytt fleirtal, og ein ny regjering leidd av Arbeidarpartiet, seier LO-leiaren.

Ho understrekar at den norske arbeidarrørsla gjennom heile historia har bestått av ein fagleg og ein politisk arm. LO og Arbeidarpartiet er to sjølvstendige organisasjonar, men ein del av den same rørsla.

– I dei landa der ein har kutta banda mellom parti og fagrørsle har vi sett at rettane til arbeidstakarane har blitt dramatisk svekt, seier ho.

Summen i år er ny rekord. I 2013 brukte LO vel 8 millionar kroner på dei tre raudgrøne partia. Ap fekk seks millionar av desse pengane.

