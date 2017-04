17-åring med sprengladning fengsla i to nye veker

17-åringen har også brev- og besøkskontroll og medieforbod i fengslingsperioden, skriv NRK.

Den sikta tek områdingstid. Forsvararen hans, Aase Karine Sigmond, seier til NRK at klienten hennar framleis nektar straffskuld og at han ikkje har hatt til hensikt å skade nokon. PST seier at mistanken mot 17-åringen er styrkt.

Laurdag 8. april blei eit større område på Grønland i Oslo sperra av etter funnet av ein bombeliknande gjenstand ved Vaterlands bru. Samstundes blei ein 17 år gammal russisk statsborgar arrestert.

Han har sete i varetekt sidan hendinga, sikta for brot på ein paragraf under terrorføresegnene i straffelova. PST kunne ikkje be om meir enn to veker i varetekt fordi den sikta er under 18 år.

