Regjeringa vil skjerpe straffa for smittekriminalitet

Regjeringa foreslår også å heve straffenivået for det som blir kalla allmennfarleg smitteoverføring til 15 års fengsel. Denne føresegna rettar seg mot forsettleg smittespreiing gjennom luft, vatn, næringsmiddel eller andre «gjenstandar bestemt for alminneleg bruk eller sal», ifølgje proposisjonen.

Allmennfarleg smitteoverføring kan også bli ramma av terrorlovgjevinga, som har ei øvre strafferamme på 30 års fengsel, dersom det har skjedd i terrorhensikt.

«Ordinær» smitteoverføring – grov eller grovt aktlaus – omfattar som oftast sjukdomssmitte mellom to eller fleire personar, som hivsmitte ved seksuell omgang der det ikkje er gitt samtykke eller tatt smitteførebyggjande grep.

Smitteoverføringa må i begge tilfelle utgjere fare for liv eller helse for at den skal vere straffbar. Også forsøk på smitteoverføring som utgjer fare for liv og helse er straffbar.

Samtidig ønskjer regjeringa å fjerne straffansvar for aktlaus smitteoverføring, men hevar derimot øvre strafferamme for grov aktlaus smitteoverføring til seks års fengsel.

