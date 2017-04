Fleire fjellovergangar opna for kolonnekøyring

Riksveg 7 over Hardangervidda er framleis stengt på grunn av uvêr. Det same gjeld riksveg 6 over Saltfjellet i Nord-Noreg, opplyser Statens vegvesen.

På fylkesveg 50 Hol-Aurland, fylkesveg 53 Tyin-Årdal og riksveg 13 over Vikafjellet er det opna for kolonnekøyring etter at strekningane har vore stengde på grunn av vêret.

Også på europaveg 134 over Haukelifjell på strekninga Vågslidtunnelen – Liamyrane bom er det innført kolonnekøyring.

Riksveg 52 over Hemsedalsfjellet er førebels open, men med svært vanskelege køyreforhold. Vegvesenet åtvarar derfor om at kolonnekøyring kan bli innført på kort varsel.

Fylkesveg 51 over Valdresflya i Oppland er stengt og blir ikkje opna i dag på grunn av uvêret.

Årsaka til vårstormen er lågtrykksaktiviteten i Norskehavet som gir store delar av landet ei fuktig, skya og kjølig helg. Det blir mykje byevêr frå Vestlandet og heilt nord til Troms.

(©NPK)