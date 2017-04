Søkjartala til høgare utdanning aukar framleis

Det viser tala frå Samordna opptak som vart lagt fram torsdag formiddag.

Totalt har 135.587 personar søkt seg til høgare grunnutdanning ved universitet og høgskular gjennom Samordna opptak ved Nasjonalt senter for felles system og tenester for forsking og studiar (CERES)

Det er 3.566 fleire søkjarar enn i 2016, og det svarar til ein auke på 2,7 prosent, ifølgje Ceres.

Talet på søkjarar til informasjonsteknologi har gått opp med over 1.100 frå i fjor. Det er ein auke på 30,7 prosent og den største auken uansett utdanningsområde.

Glad kunnskapsminister

– Eg er glad for at unge menneske høyrer på gode råd og vel teknologi. Vi treng fleire som ikkje berre forstår seg på den digitale verda, men som også kan vere med på å utvikle nye løysingar med teknologi som verktøy, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Etter informasjonsteknologi er det landbruksfag og idrettsfag som har den største auken i søkjarmassen, med høvesvis 20,1 og 13 prosent.

Innan utdanningsfag er det ein markant auke i søkinga til 5-årig integrert lektorutdanning med 15,4 prosent, mens barnehagelærarutdanninga har fått 7,8 prosent fleire søkjarar enn i fjor. På grunnskulelærarutdanningane er det nedgang både for 1.–7. og 5-10.-trinn. Høgskulen i Oslo og Akershus melder derimot om auke i søkjartala til grunnskulelærarutdanninga.

– Attraktivt

– Desse søkjartala viser at læraryrket er attraktivt. Samtidig skulle eg ønskje at vi hadde fått endå fleire søkjarar til dei nye lærarutdanningane for grunnskulen. Her treng vi mange gode lærarar i åra som kjem, seier Røe Isaksen.

Talet på søkjarar til lærarutdanningane i Nord-Noreg har auka med heile 45 prosent.

Fråfall

Norsk Studentorganisasjon peikar på at tidlegare statistikk frå 2016 viser at 40 prosent av dei som kjem inn på høgare utdanning fell frå.

– Fråfall er ei stor utfordring i høgare utdanning i dag. Alle veit kva som skal til for at studentar fullfører studiane, no må utdanningsinstitusjonane levere på tiltaka, seier leiar av Norsk studentorganisasjon (NSO) Marianne Andenæs.

Også innanfor helsefag er det fleire søkjarar. Vernepleiarutdanninga har fått 13,7 prosent fleire søkjarar, og sjukepleiarutdanninga 6, 2 prosent. Den største auken har komme innanfor audiografutdanninga, med 21,3 prosent fleire søkjarar.

Søkinga til realfag har derimot gått svakt ned, med 0,4 prosent. Talet på søkjarar til arkitektstudiet auka med 7,8 prosent, mens både maritime fag og ingeniørfag har fått færre søkjarar, men høvesvis 16,3 prosent og 7,5 prosent nedgang.

(©NPK)