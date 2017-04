Papiravisene taper stadig terreng

I 1997 las 84 prosent av befolkninga ei eller fleire papiraviser kvar dag. I 2016 var delen 39 prosent, ned frå 42 prosent i 2015, viser tala i Norsk Mediebarometer frå Statistisk sentralbyrå. Det er berre eit tidsspørsmål før den første papiravisa forsvinn.

Lesinga av nettaviser steig med 5 prosent i fjor, frå 51 prosent i 2015 til 56 prosent i 2016. Auken i dei som les aviser på nett betyr at den totale delen av befolkninga som les aviser, inkludert både papiraviser og nettaviser, ligg ganske stabil, frå 72 prosent i 2015 til 73 prosent i fjor.

Mange ekspertar meiner at det berre er ein tidsspørsmål før TV-titting på vanleg lineær TV forsvinn, men tala frå Norsk Mediebarometer tyder på at det førebels ikkje er noko som er rett rundt hjørnet.

Mens den totale delen TV-titting ligg på 67 prosent i fjor, det same som året før, er det berre 12 prosent som oppgir at dei ser på TV via strøyming på nettet. I fjor såg vi gjennomsnittleg på TV i 112 minutt per dag, ein liten auke frå 2015 då vi brukte 107 minutt.

(©NPK)