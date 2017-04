Noregs første rosa brannbil 

– Det finst ingen andre operative rosa brannbilar i Noreg i dag, mens i USA er dette meir og meir vanleg, seier kommunikasjonssjef Elena Solberg i Hurum kommune.

Kommunen har inngått samarbeid med Kreftforeningen og Brannmenn mot kreft.

– Meir enn åtte av ti som døyr på grunn av jobben sin, døyr av kreft. Eitt av yrka som gir høg risiko for kreft er brannsløkkaryrket. Brannrøyken blir stadig meir giftig, blant anna fordi det blir brukt meir bygningsmaterialar med kjemikaliar. Brannmenn spring inn der andre spring ut og blir eksponerte for ein cocktail av desse kreftframkallande stoffa, sa generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen då den nye brannbilen vart presentert i Hurum torsdag.

Ryel sa at det er mykje som kan gjerast for å bidra til at denne eksponeringa blir så lita som mogleg. Og det er ganske enkle ting: Vaskeutstyr på alle brannstasjonar, fleire sett med brannklede og dusjmoglegheiter på alle stasjonar.

I Noreg er det 670 brannstasjonar, og mange av dei er små.

– Dei aller fleste brannfolk i landet jobbar deltid. Og det er kombinasjonen her som er ei utfordring. Deltidstilsette som går heim med tøyet sitt etter ein brann, eller som ikkje har to sett til nytt arbeid kanskje allereie neste dag, sa Anne Lise Ryel.

