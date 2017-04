AUF-sjefen ber Ap snu om oljeaktivitet

I ein tale på opningsdagen til Aps landsmøte oppmoda han partifellane om å avvise kompromissforslaget som er lagt fram. Der tek ein til orde for konsekvensutgreiing av nokon av dei omstridde havområda utanfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Hussaini kalla forslaget eit «såkalla kompromiss».

– Det opnar for framtidig oljeboring i det mest sårbare området, slo han fast.

Hussaini understreka at kunnskapsgrunnlaget alt er godt nok for å droppe oljeaktivitet og peika vidare på at heller ikkje AUF ber om varig vern av heile området.

– Konsekvensutgreiing er det første juridiske og formelle steget mot ei opning, sa Hussaini.

– Dersom vi verkeleg er ute etter ny kunnskap, bør vi vente på forvaltningsplanen i 2020. Det er dette som vil vere i tråd med Aps politikk, nemleg ei føre-var-haldning. Konsekvensutgreiing no er ikkje å velje kunnskap, det er å ignorere kunnskap, slo AUF-leiaren fast.

