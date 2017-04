Stortinget avviser ulveforslag frå Helgesen

– Statsråden er i realiteten sett under administrasjon av Stortinget. Det er oppsiktsvekkjande at ikkje eingong Helgesens eige parti vil stemme for forslaget hans, seier parlamentarisk leiar i Senterpartiet, Marit Arnstad, til NTB.

Energi- og miljøkomiteen gav onsdag innstilling i saka. Der blir Helgesen og regjeringa bedne om å eksplisitt endre rovviltforskrifta slik at heimelsgrunnlaget blir utvida med formuleringane i paragraf 18 b og c i naturmangfaldlova.

– Dette inneber at omsynet til jaktinteresser, distriktspolitikk og frykt og uro folk har skal vektast tyngre, noko som vil sikre auka uttak av ulv gjennom lisensfelling, seier Arnstad.

Venstre-glede

Venstre meiner forskriftsendringa ikkje er av særleg betydning fordi lov står over forskrift. Partiet gler seg over at naturmangfaldlova blir ståande uendra, og viser til formuleringar om dette i samarbeidsavtalen.

Venstre-nestleiar Ola Elvestuen meiner det berre er naturmangfaldlova som hindrar stortingsfleirtalet i å oppnå auka lisensfelling av ulv.

– Om Stortinget hadde opna for å ha nokre fleire ulvar i Norge, ville det også vore fornuftig med ei noko meir aktiv forvaltning. Men med det låge bestandsmålet som Stortinget insisterte på, er det ikkje mogleg, seier Elvestuen.

Blindspor

Marit Arnstad meiner på si side at det ikkje er nødvendig å endre naturmangfaldlova for å sikre auka uttak av ulv.

– Dette er eit blindspor som statsråden sjølv la ut. Faktum er at eit klart fleirtal på Stortinget no slår fast at våre merknader skal leggjast til grunn for vidare oppfølging, praktisering og forvaltning av ulv i Norge, seier ho.

Leiar i Skogeigarforbundet, Erik Lahnstein, som sjølv er tidlegare Sp-politikar, ser saka på same måte som Arnstad.

– Det er svært gledeleg at Stortinget no sikrar eit vesentleg større uttak av ulv enn det som følgjer av den snevre fortolkinga av lovverket som regjeringa har gått inn for. Her har fleirtalet lytta til uroa blant folk og instruert regjeringa om å gjere det same, seier han.

