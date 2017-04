Noreg tar nytt steg på vegen mot CO2-reinsing 

Det er Norcems sementfabrikk i Brevik, Yaras gjødselfabrikk i Porsgrunn og energiattvinningsanlegget på Klemetsrud i Oslo som kan få reinsa CO2-utsleppa.

Onsdag møtte dei tre industriaktørane opp i Olje- og energidepartementet for å underteikne kontraktar for såkalla konseptstadium – det vil seie detaljerte analysar av korleis CO2 kan fangast på ein best mogleg måte ved kvart av dei tre anlegga.

– CO2-handtering er ein viktig del av regjeringas klimapolitikk, og regjeringa har ein ambisjon om å realisere minst eitt fullskala demonstrasjonsprosjekt, seier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

I statsbudsjettet for 2017 har regjeringa sett av 360 millionar kroner til dei tre konseptstudiane. Med kontraktane som no blir underteikna, har regjeringa fått avklart at alle dei tre kandidatane ønskjer å bli med vidare.

– Frå regjeringa er det ein klar føresetnad at det er industriell interesse for prosjektet, seier Søviknes.

Konseptstudiane skal vere ferdige innan 17. oktober. Den vidare skjebnen til prosjekta vil bli avgjort etter at statsbudsjettet for 2018 er vedtatt.

Går alt etter planen, skal CO2-reinsing vere på plass ved minst eitt av anlegga innan 2022.

