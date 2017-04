NTB og TV 2 felt i PFU for dekninga av Lommedalen-saka

Til saman ni medium er klaga inn for Pressens Faglege Utval (PFU) for brot på Ver varsam-plakatens punkt 4.8, som omhandlar omtale av barn. Spørsmålet som blir diskutert på møtet tysdag, er om media gjekk for langt i å omtale barn som mobbarar etter at Angelica Heggelund døydde på ei hytte på Beitostølen nyttårsaftan 2015.

Klagen mot TV 2 vart behandla først. Deretter vart nyheitsbyrået NTBs dekning av saka vurdert.

– For det første får mobbepåstandar ein sentral plass. For det andre blir det antyda at det er ein samanheng mellom mobbing og dødsfallet. For det tredje identifiserer ein skulen. Slik har dei bidratt til å auke belastinga på elevane. Dette er eit klart brot på Ver varsam-plakaten, sa utvalsmedlem Sylo Taraku frå Tankesmien Agenda om TV 2s dekning av saka.

Når det gjeld NTBs dekning av saka, trekte konstituert leiar Liv Ekeberg særleg fram at nyheitsbyrået sender ut saker til ei rad norske medium, og at av dei har ein del til og med automatisk publisering.

I tillegg til TV 2 og NTB er også NRK og avisene Aftenposten, VG, Dagbladet, Dagsavisen, Valdres og Budstikka klaga inn for PFU.

