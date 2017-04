Mellombels væpning av politiet blir avslutta tysdag

Den mellombelse væpninga blei innført etter lastebilangrepet i Stockholm og funn av ei sprengladning i Oslo palmehelga. PST endra palmesøndag også trusselvurderinga for eit terrorangrep mot Noreg frå "mogleg" til "sannsynleg".

Væpninga blei innført som følgje av at situasjonen denne helga var uavklart og at smitteeffekten er størst den første tida etter eit terrorangrep.

Politiet meiner no at det ikkje er grunnlag eller finst heimel for å vidareføre væpninga, opplyser Politidirektoratet.

(©NPK)