Gyllen påske på norske kinoar

Kinobesøket frå fredag før palmesøndag til 2. påskedag er lagt under lupa, og resultatet er godt nytt for kinobransjen.

Faktisk blei dette den beste kinopåska på ti år, med ein auke frå same tidsrom i fjor er på 11,2 prosent. Heile 542.894 personar søkte seg inn i kinosalen, og det fartsfylte actioneposet "Fast & Furious 8" køyrde inn på topp.

Fartsfilmen hadde premiere onsdag 12. april, og gjennom seks dagar hadde 167.369 kinogjengarar løyst billett.

På andreplass på kinotoppen denne påska finn vi "The Boss Baby", med 151.580 besøk. Deretter er det Disneys nytapping av "Skjønnheten og Udyret" som svingar seg inn på tredjeplassen, med 44.407 besøkande. "Get Out" la seg på ein fin fjerdeplass (28.919 besøk), medan "Smurfene: Den hemmelige landsbyen" avsluttar topp fem (24.539 besøk).

"Marknadsdelen for norske filmar var dessverre berre 6,4 prosent og det blei selt 34.850 billettar til norske filmar", heiter det i pressemeldinga frå Film & Kino" – der det kjem fram at "Gråtass reddar garden" blei best besøkt av dei norske, med eit besøk på 12.811.

– 2016 var eit toppår (det beste sidan 1983) og likevel ligg vi no 3,6 prosent framom kinobesøket i fjor på same tid. Dette lovar godt for framhaldet, seier administrerande direktør i Film & Kino, Guttorm Petterson.

