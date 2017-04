Transportarbeidarar vil diskutere terror-tiltak

Førre fredag blei ein lastebil kapra og køyrd inn i ein folkemengd i Stockholm. Fire personar er døde etter angrepet, og 15 personar er skadd. Også i Nice, Berlin og London har det vore liknande angrep dei siste åra.

Forbundsleiar i Norsk Transportarbeiderforbund, Lars Johnsen, seier til P4 at dei vil diskutere tiltak for å hindre kapringar av tunge køyretøy, sidan dei fryktar at slike angrep også kan skje i Noreg.

– Det finst teknologi som kan gjere det vanskelegare å kapre desse køyretøya. Kodesperre er ei moglegheit, men det vil truleg føre til seinare leveransar i transportnæringa. Ei anna løysing kunne vore ein teknologi som kunne sperre drivstofftilgangen utanfrå, seier Johnsen.

Han seier dei bør gjere det som er praktisk mogleg å gjere, men at ein aldri kan gardere seg hundre prosent mot slike hendingar.

I Sverige har infrastrukturministeren i landet, Anna Johansson allereie kalla inn bransjen til eit møte no på torsdag for å diskutere tiltak, ifølgje Sveriges Radio.

(©NPK)