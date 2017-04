Ny deltakarrekord for The Gathering

Onsdag blir dørene opna dørene for 25. år på rad for Noregs største datatreff The Gathering. I år har arrangørane klart å presse inn eit rekordstort tal på ungdommar i Vikingskipet på Hamar.

– Vi har utvida kapasiteten i Vikingskipet med fleire hundre sitteplassar. Totalt forventar vi nærmare 7.000 menneske innom den største påskehytta i landet, seier ein entusiastisk kommunikasjonsansvarleg i The Gathering, Simon Eriksen Valvik.

Store tal

Det dreier seg om store tal for den største påskehytta i landet største datatreff. Heile 27 kilometer med straumkablar er lagt for å sikre straumforsyningar til alle datamaskinene, rundt 10.000 totalt. Dei trenger i tillegg 20 kilometer med nettverkskablar.

Gjennom påskeveka går det dessutan med 80 liter såpe, 900 ruller toalettpapir, 3.150 ruller tørkepapir, 14.400 søppelsekker, 2.800 pallar og 1.400 bordplater.

Bak arrangementet i år står 354 frivillige eldsjeler, som samla kjem til å legge bak seg over 33 millionar skritt, eller 25.146 kilometer, i påskeveka. Det gir eit snitt på 71 kilometer per person.

Ulike tilbod

Deltakarane kan velje mellom fleire ulike arrangement og spelturneringar og konkurransar.

Mat er viktig også for gamarar, som ikkje berre kan klare seg på cola og energidrikker. Også i år tilbyr Hedmark fylkeskommune dataspelarane å fylle på med frukt. I fjor gjekk over 1,5 tonn med.

– Påskeappelsinen er med andre ord sikra, flirer Valvik.

Rusfritt

Derimot har The Gathering innført absolutt nulltoleranse mot alle form for rus, strekar han under han.

– Dei siste ti åra har vi sjølv bede politiet om å komme med narkotikahundar, som går gjennom heile arrangementet. Ingen veit kva for ein dag hundane kjem, heller ikkje vi som arrangerer. Denne praksisen er inga hemmelegheit og noko dei aller fleste er klar over, seier Valvik.

I fjor blei det berre gjort eitt narkotikabeslag under arrangementet.

(©NPK)