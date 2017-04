Næringa vil byggje meir skogsbilveg

I fjor blei 122 kilometer nye skogsvegar ferdigstilt, i tillegg til at 421 kilometer blei rusta opp. Dette innebar investeringar på 268 millionar kroner frå skogeigarane side, skriv Nationen.

Skogbruksrådgjevar Are Søreng i Innherred kommune er ikkje tvil om at det trengst fleire og betre vegar for å få ut den eldste skogen.

– Det er eit enormt behov for skogsbilvegar og å ruste dei opp til standarden vi har i dag. Dei siste 20 til 30 åra har det skjedd mykje på skogfronten, seier han og nemner blant anna lengre og tyngre tømmertransportar.

Eilif Due er grunneigar, styreleiar i Allskog og styremedlem i Norske Skog. Han synest finansieringa frå staten, som dekkjer 55 prosent av kostnadene, er god. Tilskota til bygging av skogsvegar har auka, men han meiner det bør bli jobba meir med å finne dei gode prosjekta. Due understrekar at det er viktig at skogen som skal takast ut, kan bli behandla i nærleiken.

I tillegg til skogsbilvegane, var det rundt 56.700 kilometer traktorveg i Noreg ved utgangen av 2016.

(©NPK)