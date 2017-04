Oslo Børs i pluss siste fredagen før påske

Seadrill har mista 55,2 prosent av marknadsverdien den siste veka, men hadde fredag ein varsam oppgang på 1,4 prosent.

På fredag fekk òg det nye børsnoterte selskapet til Bergens-investoren Trond Mohn, BerGenBio, litt ekstra merksemd ettersom det vart notert på Oslo Børs for første gong. Bioteknologiselskapet skal utvikle kreftbehandlingsmedisin, og vart på tradisjonelt vis ringt inn på børsen.

Mest omsett fredag var Statoil, følgd av Norsk Hydro, Marine Harvest og Golden Ocean Group. Blant dei største selskapa var det Yara som gjekk mest fram med 1,1 prosent, følgd av Orkla med 0,7 prosent og Telenor med 0,3 prosent. Statoil gjekk berre fram med 0,1 prosent, mens DNB fall med 0,4 og Norsk Hydro med 1,4 prosent.

Blant dei andre selskapa på hovudindeksen noterte Photocure seg for ei stigning på 10,2 prosent og Tomra gjekk opp med 5,3 prosent. På botnen av lista finn vi blant anna Aker Solutions, som fall med 4,1 prosent.

Dei tre leiande europeiske aksjeindeksane hadde ein ujamn dag, der Dax 30 i Frankfurt fall marginalt med 0,05 prosent, mens CAC 40 gjekk fram med 0,3 prosent. FTSE 100 i London hadde ein oppgang på 0,6 prosent.

Oljeprisen steig til over 55 dollar fatet. Eit fat nordsjøolje vart ved børsslutt omsett for rundt 55,2 dollar og eit fat amerikansk lettolje for 52,1 dollar.

