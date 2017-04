14 arresterte på cruiseskip i Bodø – utviste frå Noreg

Nordland politidistrikt opplyser at Utlendingsdirektoratet (UDI) har fatta vedtak på bakgrunn av utvisingssaka som politiet oppretta torsdag. Grunngivinga for utvisingane er at dei har arbeidd i Noreg utan gyldig arbeids- og opphaldsløyve.

Torsdag morgon arresterte politiet 14 av mannskapet om bord mens skipet låg til kai i Bodø. Politiet aksjonerte etter å ha fått informasjon om moglege lovbrot. Alle dei arresterte er mistenkte for brot på utlendingslova.

– Dei er opphavleg frå Filippinane, og det dreier seg om både kvinner og menn. Det er oppretta utvisingssak for alle dei 14 personane, sa politiadvokat Charlotte Ringkjøb i Nordland politidistrikt torsdag.

Det tidlegare hurtigruteskipet blir i dag eigd av reiarlaget Vestland Marine og kom til Bodø frå Tromsø onsdag. Det hadde ikkje passasjerar om bord.

