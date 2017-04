Vil bruke rovdyr mot frykta skrantesjuke

Fredag skal landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) møte Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å diskutere moglege tiltak mot skrantesjuke.

Møtet vil spesielt dreie seg om villreinstammen i Nordfjella, der det er påvist tre tilfelle av den frykta sjukdommen.

Landbruksdepartementet bad i slutten av mars Mattilsynet førebu skyting av heile villreinstammen på vel 2.000 dyr i Nordfjella for å hindre at skrankesjuka spreier seg til andre hjortedyr.

Naturvernforbundet vil heller la rovdyr gjere jobben.

– Luker ut sjuke dyr

– Rovdyr er ein naturleg del av økosystema der villreinen held til, og rovdyra har gjennom tidene bidratt til å luke ut sjuke dyr, seier biolog Arnodd Håpnes, fagansvarleg for naturmangfald hos Norges Naturvernforbund.

Han trur ein permanent rovviltstamme i Nordfjella og på Hardangervidda ville fungert førebyggjande både mot skrantesjuke og andre smittsame sjukdommar som rammer hjortedyr.

– Sidan rovdyra har problem med å overliste friske, vaksne byttedyr, er dei flinkare enn menneska til å ta ut dei sjuke dyra. Og sidan verken jerv eller gaupe går i hi, kan dei pleie og forsterke villreinflekkene gjennom heile året.

Ingen urtilstand

Skrankesjuka (Chronic Wasting Disease (CWD)) er ein dødeleg prionsjukdom som angrip nervesystemet og blei påvist hos eit reinsdyr og to elgar i Norge våren 2016. CWD kan ramme og spreier seg mellom andre arter som rein, elg, hjort og rådyr.

Forskar og veterinær ved Norsk institutt for naturforsking (NINA), Bjørnar Ytrehus, vil ikkje avvise at jerven kan bidra positivt mot smittsame sjukdommar, men understrekar samstundes at å føre inn rovdyr ikkje vil føre økosystema tilbake til nokon urtilstand.

– Villreinen lever i eit miljø som er påverka av menneskeleg aktivitet på alle baugar og kantar, det spørst om det er mogleg å komme tilbake til den opphavlege økosystembalansen i dei vestlandske nasjonalparkane, seier Ytrehus.

