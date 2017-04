Vi jobbar i snitt tre dagar mindre enn i 2013

– Vi er i ferd med å legge bak oss ein fireårsperiode der forskjellane aukar, budsjettunderskotet er rekordstort og der vi har den lågaste delen i arbeid på over 20 år. Det er potensielt ei bombe under velferdsstaten, seier Ap-leiar Jonas Gahr Støre til Klassekampen.

Tala viser at det i 2013 vart arbeidd 1.006,4 timeverk per innbyggjar i aldersgruppa 15–74 år. I 2017 anslår departementet at arbeidstimane per innbyggjar vil ha gått ned til 983,9 timar. Det utgjer tre fulle arbeidsdagar.

For å fylle det anslåtte gapet mellom framtidige inntekter og utgifter, må det arbeidast 1.116 timar per innbyggjar i 2060. Det er tre og ei halv arbeidsveke meir enn i dag. Departementet skisserer moglege forbetringspunkt som å få arbeidsledige i jobb, ei endra sjukelønnsordning, reduksjon i uføretrygda, få fleire innvandrarar i jobb og få alle kvinner som jobbar deltid til å jobbe fulltid.

Statsminister Erna Solberg (H) seier dei raudgrøne tidlegare surfa på ein høg oljepris.

– Støre kjem ikkje til å oppleve å kunne gjere det igjen. Det som trengst er ein omstillingspolitikk, og det har denne regjeringa levert, både for norsk næringsliv og offentleg sektor, sa statsministeren tysdag.

(©NPK)