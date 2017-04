Vedum meiner det stinkar av osteavtalen med EU 

– Regjeringa gir bort norske arbeidsplassar til EU. Dette er ikkje ein gjensidig fordelaktig avtale. Den er einsidig fordelaktig for EU, seier Vedum til NTB.

Han medgir at importkvotane auka meir under den førre regjeringa, men meiner at tollvernet då samtidig blei skjerpa, blant anna gjennom ein overgang frå krone- til prosenttoll for ost, storfekjøt og lamb.

– At kvotane har auka tidlegare er uansett ikkje noko påskot for å auke kvotane ein gong til, seier Vedum.

Den såkalla artikkel 19-avtalen mellom Norge og EU inneber at den tollfrie importkvoten for ost aukar med 1.200 tonn og med 2.550 tonn samla for kjøttprodukt.

– Alle innrømmingar er tap for norsk matproduksjon. Vi har vore tydelege, overfor regjeringa, på at Noreg ikkje har noko å gi i forhandlingane med EU. Med dette svekkjer vi vår største fastlandsindustri, seier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag til NTB.

Han viser til at det om lag er 90.000 arbeidsplassar i landbruket og matindustrien i dag.

