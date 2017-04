Noreg og EU einige om ny avtale om handel med landbruksvarer

Etter fleire møte i den siste forhandlingsrunden som starta for to år sidan, vart Noreg og EU-kommisjonen onsdag einige om ein ny avtale etter EØS-avtalens artikkel 19 om handel med landbruksvarer.

– Vi har gitt EU kvoteauke der vi allereie har eksisterande import. Samtidig opnar den nye avtalen for noko meir import av matspesialitetar, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp).

I tillegg til auka importkvotar for ost, storfekjøtt og andre kjøttprodukt får EU ein ny kvote for eksport av ribbe til Noreg på 300 tonn. Kvoten er tidsavgrensa til desember og skal bidra til å unngå ribbemangel i norske butikkar før jul.

Etter EØS-avtalens artikkel 19 skal Noreg og EU kvart andre år gå gjennom vilkåra for handel med basis landbruksvarer med sikte på auke av handelen. Den nye avtalen trer formelt i kraft når den er godkjent av begge partar. Ved førre korsveg tok dette nesten to år for EUs del.

