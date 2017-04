Bondelaget begeistra etter endringar i landbruksmeldinga

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) seier han er godt tilfreds, men det er også Bondelaget.

– Fleirtalet i næringskomiteen er samd med ei samla landbruksnæring i at vi ikkje vil ha landbrukspolitikken til regjeringa. Eg er glad for at næringa er blitt lytta til i denne prosessen, seier Bartnes.

Næringskomiteen på Stortinget la torsdag fram innstilling til jordbruksmelding, to veker etter at innstillinga blei utsett av regjeringspartia.

– Vi får fleirtal for viktige forslag som vil bidra til eit meir framtidsretta jordbruk, seier Dale til NTB.

Statsråden gjekk opphavleg inn for å kutte melke-regionane til ti og avvikle dagens ordning for marknadsregulering av korn og egg. Dette fekk han ikkje gjennomslag for.

– Næringskomiteen stoppar det einsidige fokuset frå regjeringa på kostnadseffektiv matproduksjon og vil behalde marknadsordninga og velferdsordningar. Dette er heilt avgjerande for at vi framleis skal kunne ha landbruk i heile landet, og for å sikre føreseielegheit og rekruttering til næringa, seier leiaren i Bondelaget.

