Regjeringa har godkjent Trestakk-utbygginga

– Utbygginga er eit viktig bidrag for den vidare utviklinga av Norskehavet, og for å halde oppe produksjonen og auke verdiskapinga frå sokkelen. Det er avgjerande for lønsemda i denne type felt at eksisterande infrastruktur blir nytta mens den er tilgjengeleg, seier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

Statoil leverte planen til departementet 1. november i fjor. Kostnadane for utviklinga av funnet er nær halvert gjennom tidlegfasen i prosjektet.

– Dette er eit godt eksempel på kva vi kan få til saman med lisenspartnarar og leverandørar gjennom å tenkje nytt og bruke tid på å modne fram det beste konseptvalet. Trestakk er eit viktig bidrag til å halde oppe aktiviteten på norsk sokkel, seier Torger Rød, som er direktør for prosjektutvikling i Statoil.

Det er venta at det kan takast ut om lag 76 millionar fat oljeekvivalentar, i hovudsak olje, frå feltet på Haltenbanken som vart funne i 1986. Planlagt produksjonsstart er i andre kvartal 2019 og antatt produksjonstid er 12 år.

Dei første anslaga for å utvikle Trestakk låg på om lag 10 milliardar kroner. Ved konseptval i januar i år var kostnadane redusert til 7 milliardar kroner.

Ytterlegare forbetringar og tilpassingar fram mot investeringsvedtak, kutta kostnadene til 5,5 milliardar kroner. I tillegg reknar Statoil og partnarane med å ta ut betydeleg meir olje enn først antatt.

