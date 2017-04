Misund ny direktør for Norsk Polarinstitutt

Misund vart utnemnt i statsråd onsdag.

– Med Ole Arve Misund får Polarinstituttet ein direktør med solid leiar- og forskarerfaring og med god kjennskap til polarområda, seier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

Misund har vore administrerande direktør ved Universitetssenteret på Svalbard og kjem no frå stillinga som direktør for Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforsking (NIFES).

– Det er viktig at Norsk Polarinstitutt blir vidareutvikla som ei moderne og framtidsretta verksemd som fortset å levere forskingsbasert kunnskap om klima- og miljøstatus i polarområda. Instituttet skal også vere ein aktiv formidlar av forskingsresultater til alle forvaltingsnivå, næringsliv, skuleverk og eit breitt publikum. Det er eg overbevist om at Polarinstituttet vil gjere under Misunds leiing, seier Helgesen.

Norsk Polarinstitutt er Noregs sentrale institutt for forsking, miljøovervaking og kartlegging i Arktis og Antarktis.

