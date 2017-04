Kystverket kan fjerne alt etterslep på vedlikehald

Vidare skal det satsast meir på teknologi og digitalisering, det skal leggjast til rette for å få meir godstransport over på sjøvegen og Stad skipstunnel skal byggjast.

Det er planlagt brukt 31,2 milliardar kroner til Kystverket i stortingsmeldinga om Nasjonal Transportplan 2018–2029. Dette betyr i gjennomsnitt 2,6 milliardar kvart år i planperioden.

– Dette er ein god transportplan for kysten og Kystverket. Vi får auka rammer til å ruste opp eksisterande infrastruktur, samtidig som vi gjennom nyinvesteringar og moderne teknologi er offensive og førebur oss på ei ny tid for sjøtransporten, seier kystdirektør Kirsti L. Slotsvik.

Tidlegare transportplanar har gått over ti år. No har regjeringa utvida planperioden til tolv år, og delt perioden inn i to seksårsperiodar.

Planen legg opp til at etterslepet på navigasjonsinfrastrukturen blir fjerna i første seksårsperiode, mens vesentlege delar av vedlikehaldsetterslepet på moloar og kaiar blir dekt inn i tolvårsperioden.

Ho er spesielt fornøgd med at den første skipstunnelen i verda – Stad skipstunnel – er kommen på sikker plass i første planperiode.

– Dette blir eit spektakulært prosjekt, men først og fremst er det eit sjøsikkerheitsprosjekt, som vil redusere ulykkesrisikoen og forbetre seglingsforholda og regulariteten langs kysten, seier Slotsvik.

Det er sett av 1,5 milliardar kroner til Stad skipstunnel i første seksårsperiode og 1,2 milliardar kroner i andre periode.

