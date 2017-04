KS skuffa over innhaldet i kommunereforma

– Når dei først legg fram ei slik reform, kunne dei godt ha vore meir spenstige, seier Helgesen til NTB.

Onsdag presenterte kommunalminister Jan Tore Sanner (H) tre stortingsmeldingar om kommunereforma og regionreforma, medrekna kva oppgåver dei nye kommunane skal få.

Blant dei største er ansvar for tannhalsen og ansvar for barnevernet.

Helgesen støttar det siste, men tannhelse er ho sterkt imot.

– Ingen kommunar ønsker dette. Det har vi sagt klart ifrå om heile tida, seier KS-leiaren til NTB.

Helgesen er også skuffa over at dei nye regionane så langt ikkje får eit heilskapleg ansvar for administrasjon av fylkesvegar. I dag er ansvaret delt mellom staten og fylka, med Statens vegvesen som utøvar.

– Denne modellen er ein bastard, slår ho fast.

Ho synest heller ikkje det er eit pluss at dei større byane skal kunne ta over ansvaret for delar av kollektivtrafikken og får støtte frå fylkesordføraren i Sør-Trøndelag, Tore O. Sandvik.

– Det er ei oppskrift på trafikkaos og meir byråkrati. Det er heilt meiningslaust, seier han.

(©NPK)