Frp forsvarar 131 milliardar i bompengar

Regjeringspartia er einige med KrF og Venstre om ei ramme på 933 milliardar kroner i statlege middel i forslaget til Nasjonal transportplan for 2018–2029. Ramma er på i alt 1.064 milliardar når 131 milliardar i bompengar blir rekna med.

– Frp er åleine på Stortinget om å vere imot bompengar. At vi no klarer å snu trenden og bidra til at vegbygginga aukar samtidig som bompengedelen går ned, er vi godt fornøgd med, seier Frps Morten Stordalen til NTB.

Bompengedelen utgjer 20 prosent av løyvingane til vegføremål i den nye transportplanen. Det er 4 prosentpoeng mindre enn i den førre planen. For veginvesteringar er bompengedelen 29 prosent, ned 6 prosentpoeng.

Næringsutvikling og grøn transport

– For Høgre er det viktig at vi også ser samferdsel og næringsutvikling under eitt, og derfor er dette ein plan som kjem til å bidra til vekst og aktivitet i heile landet, og som bind bu- og arbeidsmarknadsregionar saman, seier samferdselspolitisk talsperson for Høgre Nikolai Astrup.

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF) seier planen prioriterer trygg ferdsel for barn og unge.

– Betre trafikksikkerheit, i tillegg til ei offensiv satsing på veg i distrikta, ei massiv jernbanesatsing og fleire trygge gang- og sykkelvegar, gjer denne planen historisk, seier han.

Grøvans kollega Abid Raja i Venstre meiner planen vil gi ei storstilt satsing på grøn transport, med rekordstore løyvingar til jernbane, bymiljøavtalar og tilrettelegging for sykkel.

– Vi skal forsterke arbeidet med å ta igjen vedlikehaldsetterslepet for jernbana ytterlegare, for å gjere jernbana til det mest attraktive alternativet for både personar og gods, seier Raja.

Mindre bompengefinansiering

Det årlege bompengenivået vil gå litt ned samanlikna med Nasjonal transportplan i dag. Regjeringa foreslår ein reduksjon på 6 milliardar kroner av bompengegjeld i eksisterande vegprosjekt.

Dei neste tolv åra blir det foreslått å bruke 659 milliardar kroner til vegføremål. Det betyr at det i snitt blir brukt cirka 10 milliardar kroner meir til vegføremål årleg enn i inneverande transportplan. Under 20 prosent av dette er bompengefinansiering.

Bompengedelen i nye vegprosjekt blir redusert frå 35 til 29 prosent. For vegvedlikehald og fornying er det ingen bompengar.

I alt 536 milliardar kroner skattekroner er planlagt brukt på vegføremål. Det utgjer 57 prosent av den statlege budsjettramma i transportplanen.

– Staten tar med denne regjeringa ein større del av rekninga for vegnettet. Det er sterk vekst i statlege løyvingar og ingen vekst i årleg bompengenivå i denne transportplanen. Bompengedelen er derfor lågare, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Bompengereform

Regjeringa gjennomfører ei bompengereform som inneber at talet på bompengeselskap går ned frå 60 til fem regionale selskap, eigd av fylkeskommunane.

For å sette fart på reforma er det er oppretta ei tilskotsordning for reduserte bompengetakstar utanfor byområda. Tanken er at fylkeskommunane dermed kan legge flest mogleg av bompengeprosjekta i dag til eitt av dei regionale selskapa.

Det er berekna at ordninga kan gi rundt 6 milliardar kroner i bompengereduksjon mellom 2018 og 2029.

– Vi vil også at oppgåva med å handtere avtalekundar og brikker skal skiljast frå bompengeselskapa. Uavhengige selskap vil også ha moglegheit til å knyte andre tenester til brikkene, noko bompengeselskapa ikkje har moglegheit til, seier Solvik-Olsen.

(©NPK)