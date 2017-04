Nytt hjartestartarregister på plass

Plutseleg hjartestogg rammar meir enn 3.000 personar årleg. Ved å gå inn på Hjartestartarregisterets nettside www.113.no vil ein kunne sjå kvar nærmaste hjartestartar er.

​Det finst allereie meir ein 20.000 hjartestartarar rundt om i Noreg, men hittil har det vore vanskeleg for publikum å vite kvar dei er. Med det offentlege hjartestartarregisteret på plass er målet at flest mogleg idrettslag, institusjonar og bedrifter registrerer hjartestartarane sine her.

– Framleis er det aller viktigaste å starte hjarte-lunge-redning straks og ringe 113, men det er ingen tvil om at tilgang til hjartestartar kan bidra til å redde liv, seier helsedirektør Bjørn Guldvog i ei pressemelding.

Hjartestartarregisteret er drifta av Nasjonal kompetanseteneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS).

(©NPK)