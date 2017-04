Mann prøvde å smugle 22.000 liter øl

Det polskregistrerte vogntoget var lasta med totalt 21.924 liter alkohol og 495 liter brennevin. Føraren var ein polsk mann i femtiåra. Politiet har overtatt den vidare etterforskinga i saka.

Vogntoget køyrde inn på raud sone, men prøvde først å køyre forbi utan å bli undersøkt. Tollvesenet fekk likevel stoppa køyretøyet.

– Skanninga indikerte at det var alkoholvarer i lasta, og ein manuell kontroll viste at det berre var alkohol og ingen form for dekklast i bilen, fortel kontorsjef i Tolletaten ved Svinesund, Per Kristian Grandahl.

(©NPK)