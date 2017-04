Lillebjørn får medalje for sin store musikalske kjærleik til Oslo

Tildelinga vert grunngjeven med at Lillebjørn Nilsen har skapt songar og musikk som fortel om og skildrar livet i Oslo.

– Songane er blitt allemannseige, dei vert brukte til allsong over heile landet, heiter det i pressemeldinga frå Oslo kommune.

Lillebjørn Nilsen får St. Hallvard-medaljen overrekt av ordførar Marianne Borgen i Oslo rådhus 12. mai saman med den andre mottakaren av den gjeve medaljen, Marianne Lind, grunnleggjar av Støttesenteret mot incest.

Frå den folkekjære songaren og låtskrivaren heiter det i ein kommentar:

– Konsertverksemda mi førte til at eg har budd og arbeidd mykje utanfor Noreg. Barna mine har skulegang frå Frankrike og USA. Men alle kunstnarar hugsar elva der dei to fann kvarandre. Min far kom aleine frå New York og fann mor mi, med sin store innvandrarfamilie i Oslo, skriv Lillebjørn Nilsen og seier vidare at Oslo er byen han voks opp i.

– Byen med det store hjartet. Midt i Oslo hadde eg alle mine mange tanter og onklar innan gåavstand frå Alexander Kiellands Plass, Grünerløkka og Sagene. Ein del av Oslo som framleis kjennest som gatene mine.

(©NPK)