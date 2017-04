Aggressiv marknadsføring av forbrukslån blir forbode

Det kom fram på ein pressekonferanse tysdag med finansminister Siv Jensen (Frp), barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) og justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Dei tre statsrådane la fram fleire forslag som gjeld finanssektoren og forbrukarar. Blant dei ei forskrift som gjer at finansføretak må angi samla uteståande kreditt i beløpsfeltet på kredittkortrekningar og innføringa av ei gjeldsinformasjonslov som gir bankane oversikt over folks totale gjeld slik at dei kan la vere å gi lån til folk som ikkje kan betene den.

– Forbruksgjelda er no på 90 milliardar kroner, og den auka i fjor med 15 prosent. Stadig fleire får problem med tilbakebetalinga, seier Horne.

For kort tid sidan sende regjeringa eit forslag om «forskrift for god kredittmarknadsføring» på høyring, og inviterte sentrale aktørar på møte for å få innspel.

