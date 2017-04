Urett for uføre blir retta opp

Dei nye overgangsreglane til uførereforma har vore ute på høyring sidan november i fjor. No blir dei forskriftsfesta.

– Fleire menneske kom svært uheldig ut som følgje av omlegginga. Vi har jobba for å få retta opp i den uretten. Det er snakk om betydelege beløp for den enkelte, seier Frps arbeids- og sosialpolitiske talsmann Erlend Wiborg til NTB.

Regelendringa gjeld uføre som tok imot uførepensjon frå offentleg tenestepensjonsordning før 2015. I alt vil rundt 4.000 menneske få utbetalt høgare uførepensjon. Mange vil også få betalt tilbake det dei fekk for lite i uførepensjon i 2015 og 2016.

I snitt vil det utgjere 60.000 kroner, men for enkelte kan det vere snakk om meir enn 100.000 kroner. Totalt legg regjeringa opp til å bruke 850 millionar kroner på tillegget.

Bakgrunnen for saka er at folketrygda og offentleg tenestepensjon har ulike reglar for kor mykje arbeidsevna må vere nedsett før ein får rett på uføretrygd. I offentlege ordningar er det tilstrekkeleg med 20 prosent nedsett arbeidsevne, medan minimumskravet i folketrygda er 50 prosent.

Endringane trer i kraft 1. juli 2017, men blir gitt med verknad frå 1. januar 2015.

(©NPK)