Prisane på OBOS-bustader fell

– Dette tyder på at marknaden er i ferd med å stabilisere seg, meiner konsernsjef Daniel K. Siraj.

I mars var den gjennomsnittlege kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknytte bustader i Oslo-området 64.264 kroner. Kvadratmeterprisen er 1,2 prosent lågare enn i februar, men 17,5 prosent høgare enn i mars i fjor.

– Vi trur vi no ser effekten av ny bustadlånsforskrift og ein strammare lånepraksis i bankane. Samtidig er det fleire bustader i marknaden enn på same tid i fjor. Det er for tidleg på året til å konkludere, men vi forventar ein flatare vekst i 2017 enn vi hadde i 2016, seier Siraj.

For heile landet var den gjennomsnittlege kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknytte bustader 56.226 kroner i mars. Dette er uendra sidan februar, og 15,6 prosent høgare enn i mars i fjor.

