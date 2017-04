NHO ber regjeringa jobbe for direkteruter til Kina

– Vi må gjere Noreg meir tilgjengeleg gjennom ei direkterute mellom Noreg og Kina. Då må norske styresmakter gjere sitt for at fleire norske flyselskap får tilgang til russisk luftrom. Direkteruter med Kina vil auke tilstrøyminga av kinesiske turistar og reisande frå andre asiatiske land til destinasjonar i heile Noreg, seier Kristin Krohn Devold, direktør i NHO Reiseliv.

Saman med statsminister Erna Solberg (H), utanriksminister Børge Brende (H) og næringsminister Monica Mæland (H) reiser Devold og den største norske delegasjonen nokosinne med representantar frå norsk næringsliv på statsbesøk til Kina denne veka.

Det er berre SAS av dei skandinaviske flyselskapa som har løyve til å fly den kortaste vegen til Asia over Russland i dag. Bakgrunnen er ein avtale frå 1956 mellom dei skandinaviske landa og Russland. Direkterutene som er etablert i Skandinavia, går ikkje til norske flyplassar, men til svenske og danske.

– Det handlar om å sikre like rammevilkår for norske og utanlandske flyselskap som betener norske flyplassar. Praksisen i dag med direkteruter til våre konkurrerande naboland er ei betydeleg konkurranseulempe for Noreg. Det gjer oss mindre attraktive for asiatiske turistar som ønskjer å fly direkte, seier Krohn Devold.

