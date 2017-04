Mads Yngve Storvik blir ny toppsjef i NTB

Nordlendingen overtar etter Pål Bjerketvedt, som i februar vart ny generalsekretær i Norges Fotballforbund.

– For det første har NTB vore ein av Noregs viktigaste nyheitsinstitusjonar gjennom 150 år. Dessutan er det noko med NTBs merkevare som berre er heilt fantastisk. NTB er symbolet på truverd og seriøsitet i journalistikken, noko som passar meg bra, seier Storvik.

42-åringen er ikkje redd for oppgåva med å leie NTB inn i ei tøff medieframtid prega av opplags- og inntektsfall og store endringar.

– Den reisa NTB har vore i dei siste åra, er spennande. NTB har fått fleire bein å stå på, noko som er viktig i dagens medieverkelegheit. Det er med på å sikre NTBs kjerneverksemd, som jo i botn og grunn er det viktigaste for NTB, seier han.

– For meg blir det viktig å vidareutvikle desse tenestene og skape endå meir vekst, for den tradisjonelle nyheitsverksemda er under press, seier han.

OL-sjef

Storvik har fartstid både frå lokalaviser og NRK. Han slutta så seint som 1. februar i fjor som sjefredaktør i Nationen og direktør for Tun Media då han gjekk inn i rolla som sjef for Discoverys hardtslåande OL-satsing. Den gong takka han ja til ein draumejobb, ein jobb han rett og slett ikkje kunne seie nei til. No gjentar historia seg.

– Dette blir nesten som å gjenta seg sjølv. Ikkje mykje overgår den jobben eg har no, og eg måtte tenkje meg veldig grundig om då eg fekk den første førespurnaden. Timinga er på mange måtar heilt elendig, smiler Storvik og presiserer:

– Eg sluttar ikkje i Discovery fordi eg vil bort, men fordi ei moglegheit som denne i NTB ikkje dukkar opp særleg ofte. Dette er ein av dei aller viktigaste medieleiarjobbane i Noreg, meiner han.

Gode resultat

NTBs styreleiar Jon Espen Lohne er svært tilfreds med tilsettinga av Storvik.

– Mads Yngve Storvik er ein ung leiar som alt har oppnådd gode resultat i fleire verksemder, og eg er sikker på at han kan vidareutvikle og styrke NTBs posisjon framover, seier Lohne.

Også klubbleiar Grethe Brandsø er positiv til nytilsettinga.

– For redaksjonsklubben er det først og fremst viktig at vår nye leiar har solid redaksjonell kompetanse og gode leiareigenskapar: Ein som kan drive NTB både vidare og i front i ein omskifteleg mediekvardag. Det trur eg Mads Yngve Storvik evnar. Både som journalist og klubbleiar gler eg meg til han tar rattet, seier Brandsø.

(©NPK)