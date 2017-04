Horne avviser stebarnsadopsjon etter surrogati

I 2014 gjekk eit utval leidd av jussprofessor Karl Harald Søvig gjennom adopsjonslova for å oppdatere den. Utvalet meinte at Horne og regjeringa bør seie ja til stebarnsadopsjon etter surrogati dersom den eine partnaren har eit biologisk forhold til barnet.

Vårt Land skriv at etter høyringsrunde og gjennomgang av forslaget er Horne klar med den ny lova.

– Eg avviser forslaget om stebarnsadopsjon etter surrogati. Det reiser juridiske og etiske utfordringar. Det kan bli oppfatta som ei legitimering av surrogati. Men fordi surrogati ikkje er lovleg i dag, seier vi nei til forslaget frå lovutvalet, seier Horne.

I lovforslaget frå statsråden står det at adopsjon får eit eige føremål: at det skal vere det beste for barnet. Det skal ikkje vere mogleg å adoptere eit ukjent barn utanom ein organisasjon dersom ein norsk organisasjon har adopsjonssamarbeid med det landet barnet blir adoptert frå. I tillegg skal den som søkjer om å få adoptere barnet til ektefellen, som hovudregel ha fostra opp barnet i minst fem år, og må ønske å fostre opp barnet vidare.

Horne har også sett ned aldersgrensa for når ein adoptert har rett til å få vite kven dei biologiske foreldra er, frå 18 til 15 år.

