Solberg: Finansieringsgap på 5 milliardar kroner 

For å bevare velferdsstaten som i dag, må inntektene aukast eller utgiftene kuttast med 5 milliardar kroner, sa statsminister Erna Solberg (H) då ho fredag presenterte den såkalla perspektivmeldinga.

Trass i finansieringsgapet er Solberg optimist på Noregs vegner. Ho meiner landet er godt rusta for framtida, men slår fast at aktiv politikk må til.

– Dersom arbeidsdeltakinga aukar med 10 prosent, vil finansieringsgapet bli redusert med 3 milliardar kroner, sa Solberg.

Ho la til at dette kan skje ved at fleire går frå deltids- til heiltidsstillingar, at fleire står lenger i jobb og at nye grupper blir inkluderte i arbeidslivet.

