Regjeringa vil oppheve juryordninga

– Eg er glad for at vi no kan legge fram eit forslag som betre varetar rettssikkerheita og sikrar grunngjevne avgjerder i alle straffesaker, seier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

I dag er det juryen – lagretten – som avgjer skuldspørsmålet i saker som går for lagmannsretten. Regjeringa foreslår at dei alvorlegaste straffesakene som går for lagretten, i staden skal avgjerast av ein meddomsrett med to fagdommarar og fem meddommarar.

Dette blir samansetninga også ved behandling av fullstendige anker og i anker over avgjerder om straff eller strafferettsleg særreaksjon for lovbrot som etter lova kan medføre fengsel i meir enn seks år. I dag er det tre fagdommarar og fire meddommarar i sistnemnde saker.

– Forslaget legg til rette for at lekdommarelementet blir varetatt på ein betre måte og gir eit meir effektivt system som betre utnyttar ressursane til domstolen. Særleg viktig er det at avgjerda av skuldspørsmålet skal ha ei grundig grunngjeving i alle saker. At samansetninga i alle meddomsrettssaker blir to fagdommarar og fem meddommarar, og ikkje tre fagdommarar og fire meddommarar som i dag, inneber dessutan at styrkeforholdet vil blir skyvd i favør av lekdommarane, seier Amundsen.

