Regjeringa vil ha betre vern for varslarar

For å gjera det tryggare å varsla til offentlege styresmakter blir det også føreslege ei utvida teieplikt om identiteten til varslaren. Reglane skal også gjelda for innleigde arbeidarar.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) meiner at det er viktig å få på plass eit betre varslarvern.

– Dersom det er slik at arbeidstakarar vegrar seg for å varsla om kritikkverdige forhold, må lova leggja tryggare rammer for varsling. Dei endringane vi føreslår, vil ta vare på varslarane betre ved at også innleigde arbeidstakarar no får varslarvern, verksemder med over ti tilsette må ha rutinar på plass, og offentlege styresmakter får utvida teieplikt om identiteten til varslaren, seier Hauglie.

Regjeringa har også sett ned eit ekspertutval som skal gå gjennom det noverande regelverket og koma med forslag til korleis varslarar kan få betre vern. Innstillinga skal leggjast fram våren 2018.

(©NPK)