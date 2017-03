Ein av tre meiner det er for mykje drikking i jobbsituasjonar 

– Dette er eit klart varsku til alle bedriftsleiarar, som har eit spesielt ansvar for alkoholkulturen på arbeidsplassen. Det er kanskje på tide at ein finn på noko anna på kickoffarrangementa og juleborda enn å dele ut gratis drikkebongar, seier fagdirektør Kari Lossius ved stiftinga Bergensklinikkene til Dagbladet.

Spørjeundersøkinga Helsepolitisk barometer viser at 38 prosent meiner det blir drukke for mykje i jobbrelaterte situasjonar, og av desse er 28 prosent i arbeid. Delen kvinner som svarar bekreftande på spørsmålet er 43 prosent, og det er dei eldre og yngre som meiner det er for mykje drikking – i gruppa mellom 45 og 59 år er delen berre 29 prosent.

Ifølgje avisa er rundt ein firedel av alt alkoholkonsum i Noreg jobbrelatert.

